Stretta sugli assembramenti, il sindaco di Torremaggiore chiude le vie della 'movida' dopo le 21

Con l'ordinanza numero 87 firmata oggi, il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo ha disposto la chiusura dalle ore 21 alle ore 5 di alcune strade. È il provvedimento volto a contrastare gli assembramenti nelle zone più frequentate della città.

Nello specifico, il provvedimento - con eccezioni specifiche per i residenti e i commercianti - riguarderà via Falcone e Borsellino, piazza Mazzini, via Berlinguer, Piazzale Madonna di Lourdes, Largo Fosse, via S. Ciaccia, Piazza Nassirya.