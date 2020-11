Circa 200 casi a Torremaggiore, ma richieste di tamponi aumentano. Di Pumpo: "Pronte nuove misure restrittive"

Covid-19, si aggrava ancora la situazione nel comune di Torremaggiore: "Abbiamo raggiunto circa 200 casi accertati, di cui 2 fortunatamente guariti e 30 in attesa di tampone di controllo", fa sapere il sindaco Emilio Di Pumpo. Il primo cittadino precisa che è incessante la richiesta di tamponi e le segnalazioni che giungono ai medici curanti di persone con la sintomatologia da Covid: "La situazione non è buona perché il nostro sistema sanitario ne sta risentendo e ricordo a tutti che purtroppo non c’è solo il coronavirus e molta gente necessita di visite e controlli per altre patologie, che a causa di questa situazione vengono rimandate producendo numerosi danni. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia e non è questo il momento per le polemiche o per le disamine in merito a provvedimenti più o meno efficaci e a livello nazionale, e a livello regionale e/o locale. L’unica cosa certa che dobbiamo tenere a mente è che dobbiamo fermare questo virus", aggiunge il primo cittadino.

"Chi vi scrive è chi ve ne può dare diretta testimonianza. Non sottovalutate le difficoltà nelle quali questo insidioso ci sta costringendo. Difficoltà che non sono solo di ordine sanitario ma anche sociale e logistico. Non è possibile accettare l’indifferenza di persone che, più o meno giovani, negano la necessità di rispettare semplici regole che nulla sono di fronte alla bellezza della vita. Vi esorto, pertanto, a non beffeggiare quanto di più fondamentale e prezioso abbiamo, la nostra vita e quella delle persone a cui vogliamo bene. Rispettiamo le regole", conclude Di Pumpo il quale ha anche preannunciato l'adozione di nuove misure restrittive".