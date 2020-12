Il sindaco di San Nicandro positivo al Covid. È ricoverato in ospedale: "Sta reagendo bene alla terapia"

Il Covid colpisce un altro sindaco della provincia di Foggia: Costantino Ciavarella, primo cittadino di San Nicandro Garganico, è l'ultimo in ordine di tempo ad aver contratto l'infezione da Covid.

Come si legge su una nota diramata dal vicesindaco Carmela Cataluddi e dall'intera Amministrazione, Ciavarella ha contratto il virus dopo aver visitato un paziente risultato poi positivo. "Accorso come sempre con coraggio per aiutare, proteggere e donare, seguendo il suo insopprimibile senso del dovere e di umanità", si legge nella nota.

Per Ciavarella si è reso necessario il ricovero in ospedale, ma dalla famiglia giungono notizie incoraggianti sulle sue condizioni di salute: "Sta reagendo bene alla terapia".

"L’Amministrazione Comunale vuole fare arrivare al primo cittadino tutto il suo affetto e la sua solidarietà augurandogli una pronta guarigione così che torni al più presto tra di noi. Unita e coesa in questa attesa l’Amministrazione sarà sempre presente a sostegno dei cittadini. Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni, continueremo a svolgere il nostro compito al massimo delle possibilità, con maggior impegno anche in questi giorni difficili".

"Sindaco, vedrai che anche questo brutto momento passerà presto e tutto sarà solo un ricordo. Forza non mollare. Andrà tutto bene", il commento di Forza Italia di San Nicandro.

"Auguriamo una pronta guarigione al sindaco, ricoverato nella serata di ieri. A lui va la nostra vicinanza e amicizia personale, con l'augurio di rivederlo presto alla guida della città", il messaggio del Pd sannicandrese.