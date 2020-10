Coronavirus, positivo un docente della scuola 'Pertini' di Orta Nova: lezioni in presenza sospese in tre classi

Un docente della scuola primaria 'Sandro Pertini' di Orta Nova è risultato positivo all'infezione da Covid, ragion per cui il dirigente scolastico Pietro Vincenzo Piemontese ha disposto la sospensione in via cautelativa delle attività didattiche in presenza di tre classi prime (C, D ed E).

Tutti gli alunni delle tre classi, già in isolamento, saranno sottoposti al tampone per la riammissione in classe. Il provvedimento resterà valido fino a successiva comunicazione dirigenziale.