Covid, sospese lezioni in presenza in una prima della San Giovanni Bosco: da oggi e fino a nuove indicazioni

Il dirigente scolastico della scuola statale primaria San Giovanni Bosco di via Ordona Lavello, a partire da oggi giorno 16 ottobre e fino a nuove indicazioni del dipartimento di Prevenzione di Foggia, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per una prima e la contestuale attivazione della Didattica Digitale Integrata, come da regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 settembre 2020.

L'istituto scolastico mette a disposizione dei genitori degli studenti che avessero necessità di dispositivi digitali.

La decisione sarebbe scaturita dall'accertamento della positività al Covid-19 di una bambina.