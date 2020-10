Provvedimento d'urgenza alla Parisi-De Sanctis: sospese lezioni in presenza in una classe terza

Con provvedimento d'urgenza di oggi 9 ottobre, l'istituto comprensivo Parisi-De Sanctis, rende noto che fino a nuove indicazioni del dipartimento di prevenzione-direzione servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl di Foggia, per la classe di scuola secondaria di primo grado, terza sezione D, verranno sospese le attività didattiche in presenza: "Tanto si rende necessario per consentire la prevenzione sanitaria finalizzata a tutelare la salute pubblica" si legge nella nota a firma del dirigente scolastico Alfonso Rago, dove però non viene specificato nulla rispetto all'infezione da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.