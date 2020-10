Coronavirus a San Marco in Lamis: positivi una insegnante e un alunno

Nuovi casi di positività nelle scuole di San Marco in Lamis. A rivelarlo è il sindaco Michele Merla. Nello specifico, si tratta di una insegnante della scuola per l'infanzia 'Nicholas Green' e di un alunno della scuola elementare 'San Bernardino'.

Per quanto riguarda la 'Nicholas Green', le attività didattiche saranno sospese per le giornate del 26, 27 e 28 ottobre per consentire la sanificazione degli ambienti: "Gli alunni della classe direttamente interessata dal contagio, come da protocollo sanitario, rimarranno per quattordici giorni in isolamento fiduciario".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda la 'San Bernardino', tutti gli alunni della classe interessata rimarranno in isolamento fiduciario e gli ambienti saranno sottoposti a sanificazione. "Per le altre classi - precisa il primo cittadino - le attività didattiche continuano regolarmente. Tutte le decisioni indicate sono state prese di concerto con il Dirigente Scolastico e la ASL per tutelare al meglio la salute dei nostri bambini".