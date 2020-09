Coronavirus, tre nuovi casi (asintomatici) a San Paolo di Civitate. Il sindaco: "Evitiamo allarmismi e fake news sui social"

Tra i comuni del Foggiano che hanno perso lo status di Covid free c'è anche San Paolo di Civitate, dove negli ultimi tre giorni sono state accertate tre positività al Covid. Per il primo caso, annunciato due giorni fa, sono stati già ricostruiti i contatti diretti: "La situazione è continuamente monitorata e sotto controllo. Al momento tutti i contatti diretti sono asintomatici e stanno osservando il periodo di quarantena domiciliare previsto dalle norme in vigore", ha commentato il sindaco Francesco Gentile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri due casi sono relativi alla giornata di ieri e anche in questa circostanza le condizioni dei pazienti positivi "sono stabili e al momento non destano preoccupazioni". Il sindaco ha rivolto un appello alla comunità, affinché si abbassino i toni sui social e si fermi sul nascere 'la caccia alle streghe': "Vorrei invitare tutti i cittadini ad evitare commenti sui social. Alcuni sono ridicoli, altri diffondono solo allarmismi che potrebbero configurare estremi di reato penale. Ve lo chiedo per favore, non diffondete notizie false e ancora peggio evitate i commenti personali che non hanno nessun fondamento di verità. I commenti scritti o vocali che siano verranno segnalati all'autorità giudiziaria".