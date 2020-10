Alunno positivo al Covid: sindaco chiude la scuola per tre giorni a San Nicandro Garganico

Un caso positivo è stato registrato in una scuola di San Nicandro Garganico. Si tratta della scuola primaria e per l'infanzia 'Piazza IV Novembre', facente parte dell'Ics 'D'Alessandro-Vocino', dove è stata accertata la positività di un alunno. Il primo cittadino ha disposto la chiusura del plesso da domani 15 ottobre fino a sabato 17, per consentire l'adozione di tutte le misure previste dal protocollo, dalla sanificazione dei locali all'individuazione e tracciamento di tutti i contatti da isolare.

Come ha evidenziato il primo cittadino Costantino Ciavarella, i casi attivi nel comune garganico sono 3 e tutti asintomatici.