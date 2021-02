Positivi in aumento tra bambini e giovani a San Marco in Lamis. L'allerta del sindaco: "Rischio risalita è reale"

Su 41 dei casi attualmente positivi, 11 sono persone di età compresa tra 1 e 25 anni e 10 sono in isolamento fiduciario (su 19 totali). Il sindaco Merla avverte la cittadinanza: "L'emergenza non è passata"

Sono 41 le persone attualmente positive e 19 quelle in isolamento, nel comune di San Marco in Lamis. Ad aggiornare il dato è il sindaco del comune garganico Michele Merla. Numeri non troppo preoccupanti rispetto ad altri comuni, ma c'è un dato che invita a riflettere e soprattutto a osservare la massima attenzione, ovvero quello dei giovani contagiati: "Dei positivi, 11 sono giovani di età compresa tra 1 e 25 anni, mentre della stessa fascia di età 10 sono in sorveglianza e isolamento fiduciario", fa presente Merla.

"Questi dati, seppur non allarmanti, ci indicano un'attuale e maggiore diffusione del contagio tra i bambini e i giovani. A tutti i cittadini, ma in particolare ai genitori e ai giovani della nostra città, ricordo che l'emergenza sanitaria non è passata e che è necessario continuare a rispettare rigorosamente le regole sanitarie ancora valide", puntualizza il primo cittadino.

"Comprendo la difficoltà, soprattutto per i giovani, dell’ormai lungo periodo di isolamento e della voglia di socializzare e riprendere la vita normale, ma il rischio di una risalita dei contagi è reale.

La vaccinazione degli over 80 in atto, cui si aggiunge la vaccinazione del personale scolastico (che parte oggi presso il nostro centro vaccinazione e comprende il personale di sei comuni: San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino e Rignano Garganico) è il primo passo per una maggiore tutela dei soggetti più fragili ed esposti, ma tutti abbiamo il dovere di tenere comportamenti responsabili per non vanificare l’attività di prevenzione che quotidianamente ci impegna".