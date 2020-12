Positivi in calo a San Marco in Lamis, ma il sindaco avverte: "I nuovi casi sono ancora tanti"

Continua a scendere la curva dei casi attivi nel comune di San Marco in Lamis. Secondo l'ultimo bollettino diramato dal sindaco Michele Merla, sono 150 le persone attualmente positive all'infezione da Covid-19 e 71 quelle in isolamento fiduciario. Un calo di 17 unità - per quanto riguarda i casi attivi - rispetto al precedente aggiornamento dello scorso 5 dicembre.

Scendono anche i soggetti in isolamento, che una settimana fa erano 97. "Il numero dei positivi continua a scendere, confermando il calo già avvertito da qualche settimana", spiega il sindaco Merla, il quale però avverte la cittadinanza: "nei primi dieci giorni di dicembre il numero dei nuovi contagi è stato elevato. In questo momento più che mai é necessario comportarsi responsabilmente e con prudenza, visto che la nostra città è stata già inclusa nella zona arancione ed un eventuale incremento dei contagi comporterebbe ulteriori restrizioni che andrebbero ben oltre la data del 14 dicembre fissata. Non abbassiamo la guardia!".

Il primo cittadino ribadisce l'invito a limitare gli spostamenti e a uscire solo per motivi di salute o lavoro o per necessità. Inoltre, dal prossimo 16 dicembre sarà riattivato il mercato settimanale: "Una decisione presa per aiutare un settore economico particolarmente penalizzato nel periodo di emergenza sanitaria - fa presente Merla -. Al contempo, una decisione che potrebbe essere vanificata da comportamenti poco prudenti e poco rispettosi delle regole. Non appelliamoci ai controlli. Ognuno ha l'obbligo di rispettare le regole sanitarie fissate, perché solo se tutti collaboriamo potremo uscire da questa delicata situazione di emergenza".