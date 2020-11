San Marco in Lamis sotto choc, comunità in lutto per Domenico: "Questo maledetto virus gli ha tolto la vita"

San Marco in Lamis è sotto choc. Da alcune ore le pagine social degli abitanti della città dei due Conventi sono piene di messaggi di cordoglio e foto ricordo per la prematura scomparsa di Domenico Papagno.

Aveva 44 anni ed era risultato positivo al Covid. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, tanto da spingere gli organizzatori dell'evento clou dell'estate sammarchese 'Cchiu fa notte cchiu fa forte', di cui Domenico faceva parte, a lanciare una richiesta urgente di donazione di plasma con anticorpi.

Poche ore dopo la triste notizia che ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Decine e decine i post in suo ricordo. Era conosciuto e aveva tantissimi amici.

"Non ce l abbiamo fatta. Questo maledetto virus ha tolto la vita a Domenico, il sorriso a tutti noi. Non so cosa diventeremo alla fine di tutto questo, oggi siamo tristi e rabbiosi. Il messaggio della donazione di sangue e plasma resta valido. Costituiamo la banca di plasma, chiamiamola la banca de Zi Domenico" l'addio e l'appello sulla pagina FB 'Cchiu fa notte e cchiu fa forte"