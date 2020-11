Covid-19 a San Giovanni Rotondo, "la curva del contagio continua a salire": scuole chiuse fino al 3 dicembre

Dopo una riunione con la Asl e i dirigenti scolastici avvenuta questo pomeriggio, il sindaco Michele Crisetti ha firmato l’ordinanza di chiusura temporanea dell’asilo nido comunale e di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale dal 18 novembre al 3 dicembre.

"La curva del contagio continua a salire e per ora non si registra alcun, seppur minimo, cenno di miglioramento. Ancora una volta, siamo messi di fronte alla decisione di accettare ulteriori restrizioni che questa situazione comporta. Così, come avevo annunciato qualche giorno fa, sono qui ad assumermi tutte le responsabilità che il mio ruolo richiede. Raccomando che a questa ordinanza facciano seguito rigide regole e inflessibili comportamenti in ogni famiglia: è importante tenere in casa i nostri figli! D’altronde, dall’inizio della pandemia, la tecnologia ci è stata d’aiuto, permettendoci di dialogare, fare videochiamate, trascorrere il tempo in maniera piacevole seppure tanto diversa dalla “normalità”. Vorrei dirvi tante cose, ma credo ne basti una soltanto: è solo con la collaborazione che potremo uscire da questo incubo, non con le polemiche. L’unico grande, subdolo nemico che aleggia tra di noi è il virus, restiamo uniti! Da soli non si va da nessuna parte", si legge sui profili social del primo cittadino, che fa sapere inoltre di prossime restrizioni riguardanti la circolazione in città.