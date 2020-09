Coronavirus, aumentano i casi a San Giovanni Rotondo. Scatta l'ordinanza: mascherine obbligatorie all'aperto h24

56 persone in quarantena, 18 delle quali positive all'infezione da Covid. È il dato della Prefettura riguardante il comune di San Giovanni Rotondo, aggiornato al 26 settembre. C'è quindi la possibilità che i numeri siano aumentati. Il comune garganico è tra quelli più colpiti nelle ultime settimane; la recrudescenza dei casi ha costretto il sindaco Michele Crisetti a emanare una ordinanza che obbliga l'uso della mascherina all'aperto h24.

“A far data dal 29 settembre 2020 e sino al 31 ottobre 2020 - si legge nell'ordinanza - è fatto obbligo su tutto il territorio comunale e per l’intero arco delle 24 ore della giornata, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; è fatto obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, così come previsto dall’art. 1 co. 1 del DPCM del 07/08/2020”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Stiamo affrontando la situazione con buon senso e responsabilità, mettendo in atto tutte le misure necessarie a contenere la diffusione del virus, ma è importante che ciascuno di noi le attui agendo nel pieno rispetto della propria salute e di quella altrui. In questa partita non sono in campo da solo, ma con ciascuno di voi al mio fianco. Il nostro è un lavoro di squadra", ha dichiarato sui social il primo cittadino.