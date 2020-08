San Giovanni Rotondo non è più Covid-free. Il sindaco conferma: "Tre persone sono in quarantena, due sono positive"

Tra i comuni non più Covid-free della provincia di Foggia c'è anche San Giovanni Rotondo. A confermare i dati presenti nella mappa dei casi attivi del Bollettino epidemiologico, è il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti che con un video informa la cittadinanza circa la presenza di nuovi casi positivi.

"Non siamo più Covid-free, dagli ultimi dati della Prefettura risultano tre persone in quarantena, due delle quali positive", spiega il primo cittadino, che poi lancia l'ennesimo appello ai cittadini. "Questo deve farci riflettere. Ritorno a raccomandare comportamenti responsabili. Ne va della nostra salute, della nostra economica e della serenità di una comunità che a fatica si sta riprendendo e non deve tornare alla situazione precedente".