Emergenza Coronavirus: 148 ricoverati nei reparti Covid di Casa Sollievo della Sofferenza

Sono 148 i pazienti ricoverati presso le unità di area Covid-19 dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Lo rende noto il bollettino odierno dell'ospedale garganico. Di questi, 116 sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 18 in pneumologia, e 14 in terapia intensiva. Inoltre, ci sono 15 pazienti in pronto soccorso in attesa di ricovero. Numeri in aumento rispetto alla scorsa settimana. Nel complesso, ci sono 32 ricoverati in più (+ 24 in malattie infettive e +8 in pneumologia), mentre resta inalterato il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

Come riporta il bollettino, dal 1° agosto 2020 sono stati dimessi 305 pazienti di cui 29 decessi.