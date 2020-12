Coronavirus, 229 positivi a San Giovanni Rotondo: in calo anche le persone in isolamento

Se Cerignola continua a far registrare un aumento dei casi, piccoli spiragli di luce si intravedono a San Giovanni Rotondo. Nell'ultimo bollettino diramato ieri dal Comune garganico, che fa riferimento ai dati comunicati dalla Prefettura, si registrano 229 casi positivi, ben 28 in meno rispetto al precedente dato. In sensibile calo anche il numero dei soggetti in quarantena, 233 ovvero 31 in meno. Si tratta del dato più basso dallo scorso 10 novembre.