"Situazione surreale" nella piccola Roseto. Con il sindaco positivi anche due dipendenti comunali: "Prova difficile"

Poco più di 1000 abitanti a 650 metri d'altezza, da alcuni giorni Roseto Valfortore è alle prese con i problemi del Covid, penetrato tanto nelle abitazioni, quanto nella residenza municipale e in quella degli anziani 'Attilio Cascioli'. Una novantina in tutto i contagiati, 31 dei quali oggi si sono recati a Foggia per sottoporsi al secondo tampone.

Lo stesso farà il sindaco giovedì 12 novembre, che poche ora fa ha comunicato la positività all'infezione da Covid-19 di due dipendenti comunali impiegati negli uffici di Ragioneria e in segreteria.

Già oggi gli ambienti sono stati sanificati, mentre domani il Comune resterà aperto ma "solo per il disbrigo di pratiche amministrative urgenti e tramite appuntamento".

A Roseto Valfortore sui Monti Dauni "la situazione è surreale". Come ha specificato la sindaca, ci sono intere famiglie positivi, genitori e figli separati nello stesse ambiente ma su piani diversi, altre divise: "Stiamo attraversando una prova difficile"

Per fortuna, spiega Lucilla Parisi, "non ci sono in paese e presso la residenza per anziani situazioni gravi". Il primo cittadino, che ha attivato il Coc, ha provato ad incoraggiare i rosetani: "Siamo un grande popolo e supereremo questo momento traendone una grande lezione di vita" ha concluso.