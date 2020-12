Coronavirus a Roseto, altre persone negativizzate: "Solo 5 positivi rimasti, ma l'allerta resta alta"

Continua a scendere il numero dei contagi a Roseto Valfortore. A oggi sono solo 5 i casi attivi, dei quali 3 in attesa di tampone e 2 non presenti nel comune dei Monti Dauni.

"Questi numeri devono farci ben sperare per il futuro, ma di certo non significa che sia finita.

Continuando a tenere alto il livello di attenzione e il senso di responsabilità potremo azzerare il numero dei contagi, ma sicuramente non debelleremo il virus fino a quando non ci sarà un vaccino", avverte il primo cittadino Lucilla Parisi.

"Per questo motivo bisogna continuare a tenere alto il livello di attenzione e protezione personale, utilizzare mascherina e guanti, distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzazione delle mani, evitare assembramenti, rispettare le direttive del dpcm per sventare un eventuale nuova ondata di contagi nel nostro piccolo borgo. La comunità ha attraversato un periodo abbastanza delicato e di preoccupazione. Questa esperienza deve farci riflettere e deve rafforzare il nostro spirito di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri".