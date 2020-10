"Sono pronto a chiudere il paese". Nella Rodi 'zona rossa' positivi 25 bambini e 9 docenti. D'Anelli: "Non vi lascio soli"

"Abbiamo fatto in tempi record qualcosa come 163 tamponi. Ad oggi, purtroppo, sono risultati positivi 25 bambini e 9 insegnanti, compreso un assistente tecnico". A comunicare l'esito dei test su docenti e alunni della scuola elementare e dell'infanzia dell'istituto comprensivo "Giannone" è il sindaco di Rodi Garganico Carmine d'Anelli.

Mancano alcuni risultati che potrebbero arrivare oggi stesso. Il 19 ottobre, dopo il primo caso Covid, i plessi scolastici di piazza Padre Pio erano stati chiusi e il giorno successivo era stata disposta anche la chiusura del plesso scolastico dell'istituto statale di istruzione superiore "del Giudice" per sanificazione.

Appena saranno disponibili i dati definitivi, il Comune si interfaccerà con l'Asl per predisporre tamponi a tappeto per tutti i genitori e le persone che sono venute in contatto con i bambini. Si sta pensando di attrezzare già da domani una postazione drive-through.

"La maggior parte dei bambini, quasi tutti, sono in ottima salute: un po' di raffreddore, qualcuno ha qualche decimo di febbre, altri fanno i monelli come è giusto che facciano e continuano a giocare nelle proprie camerette", ha detto il primo cittadino in una diretta sui social, rassicurando la popolazione.

Il sindaco d'Anelli ha dato tutta la sua disponibilità ai genitori dei bambini contagiati per eventuali necessità e approvvigionamenti: "Non sarete mai soli".

Il Comune ha già pensato ad ulteriori misure in caso di scenari peggiori. "Spero che non ci sia bisogno di questa risoluzione, ma se dovessimo trovarci in una situazione d'emergenza non esiterò ad assumermi le mie responsabilità e a chiudere il paese per alcuni giorni per consentire che la gente possa smaltire questo virus senza contaminare nessuno, accompagnata in tutto".