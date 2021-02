Coronavirus: 181 positivi ricoverati al Riuniti. Risalgono i pazienti in rianimazione

L'età media resta di 70 anni. In terapia intensiva ci sono 5 ricoverati in più. In calo solo i pazienti in malattie infettive e in ginecologia

Sono 181 i pazienti positivi ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti. Di questi, 75 sono in malattie infettive, 6 in meno rispetto a una settimana fa. 38 i pazienti ricoverati in pneumologia (+1 rispetto a venerdì scorso), mentre si registra un nuovo aumento dei pazienti in rianimazione: 29, ben cinque in più rispetto a una settimana fa.

In salita anche i pazienti in malattie infettive a indirizzo chirurgico (11 contro i 7 della scorsa settimana). Invariato il numero dei ricoverati in malattie infettive a indirizzo nefro-urologico (14) e Gastroenterologico (13). Non ci sono pazienti in malattie infettive a indirizzo ostetrico-ginecologico, mentre si registra la presenza di un ricoverato in malattie infettive a indirizzo psichiatrico.

L'età media dei ricoverati resta di 70 anni; il 60% dei pazienti è di sesso maschile, in crescita rispetto a una settimana fa quando si attestavano al 55%.