Coronavirus: 177 pazienti positivi ricoverati al policlinico Riuniti. Età media 70 anni, 24 in Rianimazione

177 pazienti ricoverati agli ospedali Riuniti di Foggia per un'età media di 70 anni, più uomini che donne, 55% vs 45%. Questo in sintesi il bilancio epidemiologico del policlinico Riuniti di Foggia.

81 in Malattie infettive (età media 71 e 59% maschi), 37 in Pneumologia (74 età media e 51% uomini), 24 in Rianimazione (età media 68 anni e 62% uomini), sette in Malattie Infettive ad indirizzo chirurginico (72 anni e 71% donne), una 37enne è ricoverata in Malattie Infettive ad indirizzo ostetrico-ginecologico, quattordini in Malattie Infettive ad indirizzo Nefro-urgologico (età media 61 anni e 57% uomini), tredici in Malattie Infettive ad indirizzo gastroenterologico (età media 73 anni e 46% uomini)

Rispetto a una settimana fa, nei reparti Covid del nosocomio del capoluogo dauno ci sono due positivi in meno, ma quattro in più in Malattie Infettive e tre in più in Pneumologia. Una unità in meno in Rianimazione. Sei in meno Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico. Aumenta di due anni la media dei ricoverati, da 68 a 70 anni.