Coronavirus: 171 positivi ricoverati ai Riuniti e 23 persone in Rianimazione

Resta abbastanza stabile il numero di ricoveri per Covid-19 al Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo i dati del bollettino diffuso oggi, dall'azienda ospedaliera, sono 171 i soggetti in cura presso il Policlinico Dauno (la scorsa settimana erano 174). Di questi, 73 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, 38 in Pneumologia e 23 sono in Rianimazione. In questo reparto si registra una lievissima flessione rispetto ai 28 di appena 7 giorni fa.

Altri 9 pazienti sono in trattamento nel reparto di Malattie Infettive ad indirizzo Chirurgico, mentre una sola persona è censita in quello ad indirizzo Ostetrico-Ginecologico. Sono 13, invece, i pazienti in cura nel reparto di Malattie Infettive ad indirizzo Nefro-Urologico e 14 in quello ad indirizzo Gastroenterologico. L'età media dei pazienti è di 68 anni, per il 55% uomini e per il 45% donne. Intanto, presso il Policlinico Riuniti di Foggia partiranno a breve nuovi test e speriementazioni di strumenti e azioni contro il Covid-19, tra cui il vaccino tutto italiano ReiThera.