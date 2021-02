Coronavirus, in lieve calo i pazienti ricoverati al Riuniti: 28 persone in rianimazione. Scende a 68 anni l'età media

Attualmente ci sono 73 persone in malattie infettive (due in meno rispetto a venerdì scorso), 35 in Pneumologia (due in meno). Sono invece 28 i pazienti in rianimazione (-1 rispetto a una settimana fa)

Si registra un lieve calo nel numero di ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Il dato diramato oggi dal Policlinico è di 174 pazienti ricoverati: eccezion fatta per Malattie infettive a indirizzo Gastroenterologico (14 contro i 13 di una settimana fa), si registra una riduzione dei posti letto occupati in tutti i reparti.

Attualmente ci sono 73 persone in malattie infettive (due in meno rispetto a venerdì scorso), 35 in Pneumologia (due in meno). Sono invece 28 i pazienti in rianimazione (-1 rispetto a una settimana fa). Nessuna paziente è presente in malattie invettive a indirizzo ostetrico-ginecologico, mentre sono 13 le persone presenti in malattie infettive a indirizzo nefro-urologico.

Invariato il dato delle malattie infettive a indirizzo psichiatrico, dove figura una persona ricoverata. Rispetto a una settimana fa, l'età media dei ricoverati scende a 68 anni. Si alza di un punto percentuale (41%) la presenza di pazienti donne.