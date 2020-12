Coronavirus, pazienti positivi ricoverati ai Riuniti di Foggia in calo: in una settimana passano da 205 a 191

Mentre continua a preoccupare l'alto tasso di mortalità in provincia di Foggia e in tutta la Puglia, dal policlinico Riuniti arrivano buone notizie. In sette giorni c'è stato un calo dei ricoveri, da 205 a 191. Dopo il boom dal 20 al 27 novembre di 40 pazienti Covid in più

Al 4 dicembre i positivi ricoverati nel reparto Malattie Infettive scendono di una unità, da 81 a 80. Da 53 a 50 quelli della Pneumologia. Scendono ancora, anche se di pochissimo, i contagiati ricoverati in Rianimazione, da 25 a 24.

Dimezzati i ricoverati in Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico: 8. Nelle malattie infettive ad indirizzo ostetrico-ginecologico ci sono due positivi ricoverati, tredici in nefro-urologico e 14 in Malattie Infettive ad indirizzo gastroenterologico.