107 contagiati ricoverati nell'area Covid di Casa Sollievo. Diversi pazienti in pronto soccorso in attesa del tampone

Ad oggi 27 ottobre 2020 i ricoverati nell'unità Covid-19 di Casa Sollievo della Sofferenza sono 107. Di questi 13 si trovano nel reparto di terapia intensiva, quattro in quello di Pneumologia e noventa nelle Malattie Infettive. Da viale dei Cappuccini fanno sapere che dall'inizio della seconda ondata sono stati ricoverati 179 pazienti. Di questi sono guariti in sessanta, mentre non ce l'hanno fatta in dodici.

Il numero dei degenti - fanno sapere dall'ospedale - potrebbe subire una modifica per la presenza di diversi pazienti in pronto soccorso in attesa dell'esito del tampo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus a San Giovanni Rotondo sono 68, 126 quelli in quarantena.