Coronavirus: calano i pazienti nei reparti Covid di Casa Sollievo, ma aumentano quelli in terapia intensiva e semintensiva

Sono 147 i pazienti ricoverati presso le unità di Area Covid-19 dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Complessivamente il dato dei ricoveri si è ridotto di una unità rispetto al bollettino dello scorso 30 novembre. Si riduce il numero dei pazienti nei reparti di malattie infettive (107 contro i 110 del precedente bollettino) e di pneumologia (14 contro i 20 di lunedì scorso). Ma ci sono 19 persone in terapia intensiva, una in più rispetto alla scorsa settimana.

A differenza della scorsa settimana c'è la presenza di 7 persone in terapia semintensiva.

Inoltre, ci sono 2 pazienti degenti in altri reparti e 6 in pronto soccorso in attesa di ricovero, 4 dei quali in osservazione breve intensiva (O.b.i.). Nessuna persona in attesa di tampone.