Coronavirus, 137 ricoverati nell'unità Covid di Casa Sollievo: si riducono i pazienti in terapia intensiva e semintensiva

Scende il numero dei ricoverati nell'unità Covid di Casa Sollievo. Sono 137 i pazienti presenti, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'Opera Padre Pio. Di questi, 109 sono ricoverati in malattie infettive, 8 in pneumologia, 5 in terapia semintensiva e 15 in terapia intensiva.

Tutti i reparti, eccezion fatta per quello di malattie infettive, presentano un numero inferiore di ricoverati rispetto alla scorsa settimana. Complessivamente, si registrano dodici ricoverati in meno nei reparti di pneumologia, terapia semintensiva e intensiva.

Per quanto riguarda gli altri reparti, a oggi ci sono 7 degenti e altrettanti pazienti in pronto soccorso che attendono il ricovero (3 sono in osservazione breve intensiva).