Coronavirus, Puglia nuovamente prima in Italia per nuovi ingressi in terapia intensiva: 2100 i pazienti ricoverati

Negli ultimi sette giorni i nuovi ricoveri nei reparti di rianimazione registrati in Puglia sono stati 167. Per quanto riguarda gli altri reparti Covid, i pazienti ricoverati sono 1852, ovvero quasi il 50% rispetto ai posti letto disponibili

Sono 248 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva della Puglia (pari al 42% rispetto ai posti letto disponibili), ben 10 in più rispetto alla giornata di ieri, e nuovo record assoluto registrato dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Ben 27 i nuovi ingressi registrati oggi, il dato più alto rilevato in tutta Italia, come evidenzia l’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute.

La Puglia è davanti a Lazio (25 ingressi) e Lombardia (22). Solo la Basilicata non ha fatto registrare nuovi ingressi. Negli ultimi sette giorni i nuovi ricoveri nei reparti di rianimazione registrati in Puglia sono stati 167.

Anche per quanto riguarda le presenze negli altri reparti Covid, si registra un nuovo record: i 1852 pazienti rilevati oggi rappresentano il dato più alto mai registrato fino a oggi, ovvero quasi il 50% rispetto ai posti letto disponibili.

Per quel che concerne i casi attivi, complice anche il numero esiguo di tamponi processati – come ogni lunedì – e il contestuale numero elevato di guarigioni (quasi 1200), le persone attualmente positive sono 46494, ovvero 386 in meno rispetto al bollettino diramato ieri dalla Regione.