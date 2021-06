Coronavirus, altro calo dei ricoverati al Riuniti: solo 2 positivi in rianimazione

Secondo quanto riporta l'ultimo bollettino diramato questa mattina, sono 45 i contagiati ospedalizzati, 18 in meno rispetto a una settimana fa. Sono 36 i ricoverati in malattie infettive, 7 in pneumologia. Nessun positivo negli altri indirizzi di malattie infettive