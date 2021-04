Coronavirus, 204 positivi al Policlinico Riuniti: restano 34 le persone in rianimazione

Nello specifico, sono 193 i ricoverati, 84 in malattie infettive (+1 rispetto a una settimana fa), 38 in pneumologia (-2) e 34 in rianimazione (dato identico a una settimana fa). Sono 11 i positivi in medicina d'urgenza

Cala di 2 unità il numero dei pazienti Covid presenti al Policlinico Riuniti, dove secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Direzione generale, si registrano 204 persone. Nello specifico, sono 193 i ricoverati, 84 in malattie infettive (+1 rispetto a una settimana fa), 38 in pneumologia (-2) e 34 in rianimazione (dato identico a una settimana fa).

Per quel che concerne gli altri indirizzi di malattie infettive, si segnalano 8 presenze nel reparto a indirizzo chirurgico, 3 in ostetricia-ginecologia, 11 nel reparto a indirizzo nefro-urologico. Invariato il numero di pazienti ricoverati in malattie infettive a indirizzo gastroenterologico (14) e psichiatrico (1).

Sono 11 i positivi in medicina d'urgenza-obi Covid. L'età media dei pazienti è di 67 anni, il 51% dei quali di sesso maschile.