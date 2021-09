Coronavirus: 51 ricoveri al 'Riuniti', 6 sono in terapia intensiva. Non vaccinato il 70% dei pazienti

Nel dettaglio, 43 sono in cura nel reparto di Malattie Infettive, altri 2 in quello ad indirizzo Ostetrico - Ginecologico. Sono 6, invece, i pazienti in Terapia Intensiva. L'età media dei pazienti ricoverati è 62 anni, nel 51% dei casi uomini

Coronavirus, resta stabile il numero dei pazienti ricoverati al Policlinico Riuniti di Foggia. Il dato, aggiornato ad oggi, 3 settembre 2021, conta 51 pazienti in cura nei reparti del nosocomio foggiano.

Di questi, 43 sono in cura nel reparto di Malattie Infettive, altri 2 in quello ad indirizzo Ostetrico - Ginecologico. Sono 6, invece, i pazienti in Terapia Intensiva. L'età media dei pazienti ricoverati è 62 anni, nel 51% dei casi uomini. Nessun caso sospetto è trattenuto nell'area Obi.

Dei ricoverati, precisa il 'Riuniti', il 70% non risulta vaccinato. In particolare, dei 43 pazienti di Malattia Infettiva, 29 sono scoperti da vaccino, 13 hanno ricevuto solo la prima dose e uno solo aveva concluso il ciclo vaccinale. Dei ricoverati in Terapia intensiva 5 non hanno ricevuta alcuna dose, mentre un solo paziente aveva completato il ciclo vaccinale. Scoperte da vaccino anche le due pazienti di ginecologia.