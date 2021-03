Covid-19, lieve calo dei ricoverati al Riuniti: 19 i pazienti in rianimazione

Scendono a 181 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia (la scorsa settimana erano 187). La flessione più significativa si registra nel reparto di rianimazione, dove i ricoverati sono passati dai 28 di venerdì scorso ai 19 odierni. Scendono di una unità i pazienti in pneumologia, mentre passano da 81 a 82 i ricoverati in malattie infettive.

Si rilevano tre presenze in più in malattie infettive a indirizzo chirurgico, mentre i pazienti in malattie infettive a indirizzo gastroenterologico sono passati da 11 a 12. Invariato il dato nelle malattie infettive a indirizzo ostetrico-ginecologico (1) e nefro-urologico (14). Non ci sono ricoverati in malattie infettive a indirizzo psichiatrico, dove la scorsa settimana si registrava la presenza di un paziente.

L'età media sale a 68 anni, mentre si dilata in maniera evidente la forbice tra uomini e donne ricoverati (62% di sesso maschile, 38% di sesso femminile).