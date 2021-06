Coronavirus, 14 positivi ricoverati al Riuniti: tutti Covid-free gli altri reparti

Sono solo 14 i pazienti positivi all'infezione da Covid-19, ricoverati al Policlinico Riuniti. Anche questa settimana si osserva una riduzione delle presenze, otto in meno rispetto al report di venerdì scorso.

Come la scorsa settimana, i pazienti sono tutti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. Restano covid-free tutti gli altri reparti e la terapia intensiva. L'età media dei pazienti è di 64 anni, il 57% di essi sono di sesso maschile. Non si registrano persone in Medicina d'urgenza-Obi Covid.