Coronavirus, 206 positivi al Riuniti: salgono a 34 i pazienti in rianimazione

Aumenta di 4 unità il dato dei pazienti presenti nei reparti Covid del policlinico foggiano: 83 in malattie infettive (+4 rispetto a una settimana fa), resta invariato il numero di ricoverati in pneumologia (40)

Sono 206 i positivi al Covid-19 presenti al Policlinico Riuniti di Foggia. Nello specifico, 195 sono le persone ricoverate alle quali si aggiungono 11 soggetti in medicina d'urgenza - obi Covid.

Sale da 30 a 34 il numero di posti letto occupati in rianimazione. Per quel che concerne gli altri indirizzi di malattie infettive, scendono a 10 i pazienti nell'indirizzo chirurgico, salgono da 3 a 4 in quello ostetrico-ginecologico; lieve flessione (da 12 a 9) dei degenti presso l'indirizzo nefro-urologico, mentre resta inalterato il numero di presenze negli indirizzi gastroenterologico e psichiatrico (rispettivamente 14 e 1).

L'età media dei pazienti è di 66 anni, il 55% dei quali è di sesso maschile.