Foggia, tutti non vaccinati i 4 ricoverati in Rianimazione al Riuniti: in Malattie infettive 5 ‘immunizzati’ e 2 con una sola dose

NON VACCINATI

RICOVERI: NON VACCINATO L’ 82% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO

Le 4 persone in rianimazione e la paziente nell’indirizzo ostetrico-ginecologico non sono vaccinate. L'età media dei ricoverati è di 59 anni. Il 56% dei pazienti è di sesso maschile.

Rispetto a una settimana fa, la Medicina d’urgenza – Obi Covid fa registrare una sola presenza (-3). La percentuale dei non vaccinati sale all’82%. Nello specifico, 7 sono i vaccinati ricoverati (5 con doppia dose e 2 con una sola dose), tutti in malattie infettive.

Coronavirus: aumenta di cinque unità il dato dei positivi all’infezione da Covid ricoverati nei reparti del Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo l’ultimo bollettino diramato stamani, sono 39 i positivi ospedalizzati, 34 dei quali nel reparto di Malattie infettive. Scendono da 5 a 4 i soggetti in rianimazione, mentre si registra una nuova presenza nell’indirizzo ostetrico-ginecologico di malattie infettive.

