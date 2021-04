Coronavirus, 189 positivi ricoverati al Riuniti: pazienti in rianimazione aumentati del 68% in una settimana

I pazienti in terapia intensiva sono 32, ben 13 in più rispetto a una settimana fa. In aumento anche le presenze in malattie infettive e malattie infettive a indirizzo gastroenterologico. Altri 20 positivi risultano in medicina d'urgenza - osservazione breve intensiva (obi)