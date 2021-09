Foggia, calano i ricoveri Covid nei reparti del Riuniti: 20 no-vax e 14 vaccinati in Malattie Infettive

Il bollettino Covid del policlinico Riuniti di Foggia. Sono 35 i posti letto occupati in malattie infettive e 2 nell'indirizzo ostetrico-ginecologico.Si contano 6 pazienti in rianimazione

Scendono di 8 unità i pazienti ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. In totale sono 43 i posti letto occupati a fronte dei 51 di una settimana fa. E' quanto riporta il bollettino del policlinico Riuniti di Foggia di oggi 10 settembre 2021.

Nello specifico, sono 35 i posti letto occupati in malattie infettive e 2 nell'indirizzo ostetrico-ginecologico. Inoltre, si contano 6 pazienti in rianimazione, dei quali 2 non vaccinati. Gli altri 4 pazienti (2 con doppia dose e 2 con prima dose) sono ricoverati per comorbilità pregresse.

In malattie infettive, invece, sono 20 i pazienti non vaccinati, 14 quelli con doppia dose e 1 con prima dose. Sono entrambe non vaccinate le pazienti nell'indirizzo ostetrico-ginecologico.

L'età media dei pazienti è di 64 anni, il 53% dei quali è di sesso maschile. Non si registrano presenze in Medicina d'urgenza-Obi Covid.