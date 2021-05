Coronavirus, 92 pazienti a Casa Sollievo: scendono a 13 i positivi in terapia intensiva

Il calo più netto si registra nel reparto di malattie infettive, dove i ricoverati sono passati da 65 a 53. Resta immutato il numero di pazienti in pneumologia (14), mentre salgono a 12 quelli in terapia semintensiva (+1 rispetto alla scorsa settimana)

Per la terza settimana consecutiva si osserva una diminuzione dei pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Il calo più netto si registra nel reparto di malattie infettive, dove i ricoverati sono passati da 65 a 53. Resta immutato il numero di pazienti in pneumologia (14), mentre salgono a 12 quelli in terapia semintensiva (+1 rispetto alla scorsa settimana). Sono in totale 13 le persone in terapia intensiva (-2).

Si segnala inoltre un caso sospetto in pronto soccorso.