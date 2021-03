Coronavirus, aumenta la pressione nei reparti Covid di Casa Sollievo: 114 ricoverati, 13 in terapia intensiva

In malattie infettive si registra l'incremento più consistente con 11 pazienti in più nel giro di una settimana. Sono 14 i ricoverati in terapia semintensiva, 15 in pneumologia

Per la terza settimana consecutiva si registra un aumento dei pazienti positivi al Covid ricoverati presso i reparti di Casa Sollievo della Sofferenza. Sono 114 quelli registrati nell'ultimo bollettino diramato dalla Direzione Sanitaria, ovvero 12 in più rispetto a una settimana fa.

L'aumento più considerevole di pazienti si registra nel reparto di malattie infettive, dove i degenti sono 72, in aumento di 11 unità rispetto al precedente bollettino. In lieve crescita (+2) anche i pazienti di pneumologia, dove si registrano 15 presenze. Pressoché invariata la situazione in terapia semintensiva e intensiva, dove complessivamente si registrano 27 posti letto occupati (-1 rispetto a una settimana fa), 13 dei quali in terapia intensiva.

Sono, invece, 3 i casi sospetti in pronto soccorso: 2 in osservazione breve intensiva e 1 in zona rossa.