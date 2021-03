Coronavirus, 102 positivi ricoverati a Casa Sollievo e 4 in pronto soccorso: 28 i pazienti in terapia intensiva e semintensiva

Si registra un aumento dei pazienti in tutti i reparti Covid: sono 61 i degenti nel reparto di malattie infettive (una settimana erano 58), mentre in pneumologia i posti letti occupati salgono da 5 a 13

Per la seconda settimana consecutiva cresce il numero dei pazienti positivi ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sono in totale 102 le persone ricoverate, diciotto in più rispetto a sette giorni fa.

Si registra un aumento dei pazienti in tutti i reparti Covid: sono 61 i degenti nel reparto di malattie infettive (una settimana erano 58), mentre in pneumologia i posti letti occupati salgono da 5 a 13.

Risalgono anche i pazienti in terapia intensiva (14 vs 10) e semintensiva (14 vs 11). Inoltre, si registra la presenza di 4 persone in pronto soccorso, 3 in osservazione breve intensiva (obi) e 1 in zona rossa.