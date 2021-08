Ricoveri Covid in aumento in Puglia, 20 i pazienti in terapia intensiva: record di accessi in un giorno nei pronto soccorso

316 nuovi contagi e un tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che sale al 4% in Puglia, dove gli attualmente positivi sono 3652, di cui 133, pari al 4%, sono ricoverati in ospedale (20 in terapia intensiva e 113 in area non critica). E’ stabile al 4%, di un punto inferiore alla media nazionale, il tasso di occupazione dei posti letto nelle aree Covid non critiche.

Il 10 agosto, la variazione percentuale degli ospedalizzati Covid in area non critica è stata del 5,60% mentre quelle delle terapie intensive del 25% (quattro i nuovi ingressi registrati)

Ieri 10 agosto sono stati 3.271 gli accessi registrati nei pronto soccorso della regione, il dato più alto registrato dallo scorso 21 luglio. Di questi 156 sono stati relativi a casi sospetti di infezione da coronavirus.