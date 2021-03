Picco di contagi in Puglia, Lopalco: "Circolazione del virus ancora elevata"

Il commento dell'Assessore alla salute sul nuovo record di contagi registrato oggi in Puglia (2.162 casi): "Bisogna uscire di casa solo se necessario e per il tempo strettamente necessario"

"Quello di oggi è purtroppo un nuovo record di casi per la nostra regione. Come al solito, va ribadito che i dati riportati in un giorno si riferiscono comunque a test positivi seguiti anche nei giorni precedenti e comunicati solo oggi". È quanto dichiara l'assessore alla salute Pier Luigi Lopalco, dopo il nuovo picco di contagi raggiunto dalla Puglia, dove nella giornata di oggi si sono registrati 2.162 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19.

"Dobbiamo comunque confermare che, se pur con un cenno di rallentamento provocato dalle misure previste dalla zona rossa, la circolazione del virus è ancora molto elevata e ribadiamo dunque l'invito ai cittadini al rispetto assoluto delle regole. Bisogna uscire di casa solo se necessario e per il tempo strettamente necessario, seguendo le norme di igiene e distanziamento", ha aggiunto l'assessore.