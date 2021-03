Ultim’ora: la Puglia resta in zona gialla

Il ministro della Salute Speranza ha firmato la nuova ordinanza che conferma lo status della Puglia, mentre passano in arancione Friuli Venezia-Giulia e Veneto. In zona rossa la Campania

La Puglia resterà per un'altra settimana in zona gialla. Il ministro della Salute Roberto ha firmato una nuova ordinanza che determina le fasce di limitazioni per le regioni e province autonome, sulla base dei dati presenti nell'ultimo report monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità.

La Puglia, che presenta ancora l'indice rt sotto quota 1, e che risulta tra le regioni a rischio moderato, resterà in zona gialla anche la prossima settimana.

Passano in zona arancione il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, arancione scuro la Lombardia. Entra in zona rossa, come previsto, la Campania.