La Puglia da lunedì sarà in arancione insieme a Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d'Aosta. Le altre regioni/province autonome passano in giallo. Resta in zona rossa solo la Sardegna

Ora è ufficiale: la Puglia torna in zona arancione a partire da lunedì 26 aprile. È quanto emerge dalle indicazioni della Cabina di Regia, sulla base delle quali il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze.

Come riporta Ansa, l'indice Rt di contagio in Italia è sceso ancora, da 0.85 a 0.81. Per quel che concerne le altre regioni, insieme alla Puglia torna in arancione anche la Valle d'Aosta, che si aggiunge a Calabria, Sicilia e Basilicata. Tutte le altre regioni, insieme alle province autonome di Trento e Bolzano, passeranno in zona gialla.

Come previsto, solo la Sardegna rimarrà in zona rossa.