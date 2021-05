Calano i ricoveri nelle terapie intensive pugliesi, dato area non critica stabile da due giorni: gli ospedalizzati positivi sono 1659

Gli attualmente positivi sono 44.380 su 242041 casi totali. Il 4%, pari a 1659, è il dato degli ospedalizzati (1471 in area non critica, 188 in terapia intensiva).

Trend in discesa in Puglia per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali. Calano ricoveri. Lo confermano i dati dell’ultimo monitoraggio Agenas, l’angenzia per i servizi sanitari regionali

La percentuale di occupazione delle terapie intensive è scesa di due punti, ora è al 32%, due punti in più rispetto alla soglia critica fissata al 30% e ancora troppo lontano dal dato della media nazionale del 24%. Dal 18 aprile ha guadagnato 17 punti in termini percentuali.

Per quanto riguarda i ricoverati in area covid non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – la percentuale è ferma da due giorni al 39%, di un punto percentuale inferiore alla soglia critica ma molto lontana dalla media nazionale del 25%. Il 18 aprile scorso il dato era del 50%.

Gli attualmente positivi sono 44.380 su 242041 casi totali. Il 4%, pari a 1659, è il dato degli ospedalizzati (1471 in area non critica, 188 in terapia intensiva).