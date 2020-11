Sale il numero dei positivi nelle terapie intensive in Puglia: da 205 a 210. In area non critica 1483 pazienti

34071 attualmente positivi nell'intera Regione Puglia di cui 1693 ospedalizzati. Sale il numero dei decessi, 1302, ma anche dei guariti, 12192. Questa la situazione epidemiologica al 25 novembre 2020.

I pazienti ricoverati con sintomi in area non critica sono 1483 su 3286 posti letto, una variazione rispetto al giorno precedente inferiore dello 0,10% (37 su 100mila abitanti)

Salgono invece i covid-positivi nelle terapie intensive. Al momento qui si trovano 210 persone, cinque in più rispetto al 24 novembre per una variazione superiore del 2.4%. (il 5,24% per ogni 100mila abitanti)

Complessivamente, nell'intero territorio regionale, i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 452 mentre, in corso di attivazione altri settanta.

Altro dato da tenere in considerazione è il rapporto tra i pazienti ospedalizzati e il totale dei positivi: è del 5%. Del 12,4% è invece il rapporto tra pazienti Covid in terapia intensiva e il totale degli ospedalizzati.

La percentuale dei ricoverati Covid in area non critica rispetto ai posti letto disponibili è del 45%. Del 46% quella dei ricoverati in terapia intensiva.