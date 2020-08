Pugliesi positivi all'aeroporto di Fiumicino. Bimbo di 6 anni contagiato nella Bat, super macchina dei tamponi a Bari

Ci sono anche due pugliesi tra i 18 positivi al Covid-19 individuati ieri presso l'aeroporto Fiumicino di Roma. Fanno il paio con gli altri 12 intercettati nello scalo Ciampino.

Come riporta Romatoday, sono tutti asintomatici e il 50% riguarda casi di giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Ci sono anche quattro spagnoli, un cittadino greco e uno albanese.

Tutti i casi sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale: "Un lavoro utile per la sicurezza del Paese", ha concluso l'unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Tra gli ultimi casi registrati in Puglia c'è anche un bambino di 6 anni della provincia di Barletta-Andria-Trani asintomatico, già in isolamento a casa per contatto stretto con un caso positivo Covid.

Nel frattempo, mentre continuano a tenere banco le polemiche sui tempi di esecuzione dei tamponi per chi rientra in Puglia dall'estero e il caso Lopalco sui cinque giovani infettati in uno stato 'severo', è notizia di questa mattina, l'entrata in funzione presso il policlinico di Bari della “macchina” dei tamponi in grado di processare fino a 10mila campioni al giorno

Attrezzato al piano terra del complesso di Scienze Biomediche il nuovo laboratorio Covid19: è, per capacità di analisi, tra i più grandi in tutta Italia. Si accorciano i tempi della diagnosi: il responso di positività al Sars-Cov-2 arriverà in 2 ore. Circa mezz’ora tra le fasi di accettazione e predisposizione, 25 minuti per l’estrazione del campione e 1 ora e 10 minuti per l’amplificazione.