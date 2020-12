Covid, in Puglia diminuisce il numero dei positivi ricoverati: per la prima volta dopo 5 mesi scendono anche i casi attivi

Con i 656 registrati oggi è salito 73.628 il numero complessivo dei casi di positività al Covid-19 confermati in Puglia dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. Una riduzione sensibile dei contagi giornalieri dovuta in gran parte al numero più basso di tamponi processati, come avviene ormai da tempo in tutta Italia nelle giornate di domenica e lunedì.

A livello locale, resta la provincia di Foggia quella con la più alta incidenza cumulata per 10mila abitanti (266,2) seguita dalla provincia di Bari (225,1) e dalla Bat (219,0). Il Leccese si conferma provincia con l'incidenza più bassa, nonché unica abbondamente sotto la quota cento (71,3). La provincia salentina è anche la sola della Puglia nella quale si registra più di un comune Covid-free.

Più meritevole di attenzione il dato delle guarigioni, ben 746 quelle accertate oggi, ovvero 114 in più rispetto ai nuovi casi, che fa abbassare il numero degli attualmente positivi. È la prima volta che accade da quasi cinque mesi a questa parte. Era il 22 luglio, quando la Puglia fece registrare il segno meno nel dato della variazione dei positivi. All'epoca i casi attivi accertati in Puglia erano 56, adesso sono 52.032.

Scende ancora anche il dato dei ricoverati: 1.735 quelli totali, ben 100 in meno rispetto a sei giorni fa. Il picco è stato raggiunto lo scorso 1° dicembre (1.911). I pazienti in terapia intensiva sono 184, quelli ricoverati negli altri reparti sono 1.551.

Piccoli segnali che però non autorizzano ad abbassare la guardia: restano troppe le zone della Puglia (a partire da diversi comuni del Foggiano) nei quali non si registra ancora l'attesa inversione di tendenza. Restano oltre 20 i comuni 'rossi' con oltre 51 casi attivi.