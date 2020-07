Covid, risalgono i contagi e il sindaco di Carpino cancella gli eventi estivi: "Non possiamo rischiare"

"Non possiamo in nessun modo correre dei rischi maggiori e mettere a repentaglio la salute dei cittadini". Il sindaco di Carpino Rocco Di Brina ha annunciato oggi che le iniziative previste dal cartellone estivo sono state annullate, in ragione dell'aumento dei casi di Covid. A malincuore, "bisogna desistere di fronte a causa di forza maggiore". I dati degli ultimi giorni "dimostrano una lieve ripresa dei contagi e la Puglia è una delle regioni più interessate", peraltro si registrano "casi e focolai autoctoni, purtroppo in paesi vicini al nostro - ha detto il sindaco in un videomessaggio alla cittadinanza - mi riferisco a San Nicandro Garganico, a Torre Mileto e Ischitella".

L'amministrazione aveva predisposto un programma di eventi "con tutte le cautele possibili", compresa la seconda edizione del Carpino in Folk Limited Edition che era prevista l'8 e 9 agosto: "Il superamento della fase più difficile dell'epidemia e la constatazione dell'assenza di nuovi contagi per molte settimane, l'allentamento delle misure sia governative che regionali, nonché l'esigenza di rimettere in modo la vita normale e quindi l'economia, i rapporti sociali, le tradizioni, i costumi di un territorio, ci avevano spinti ad annunciare, seppure in formato ridotto, un cartello di iniziative durante l'estate carpinese 2020, sempre ovviamente con l'attenzione ed il rispetto di tutte le misure previste dalla normativa regionale e nazionale". Oggi le manifestazioni sono state revocate. "Una decisione certamente sofferta ma condivisa - fa sapere il sindaco Rocco Di Brina - nel solo ed esclusivo interesse della comunità carpinese". Salvati del programma solo la Santa Messa prevista la sera del 16 agosto con l'uscita del Santo, una serata lirico sinfonica e i fuochi d'artificio.

Il sindaco ha annunciato che a breve emanerà un'ordinanza che prevede l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici laddove non dovessero essere rispettate tutte le misure di distanziamento sociale. "Godiamoci tutti le meritate vacanze - ha concluso Di Brina - ma non facciamo passi falsi. Potremmo pagarne le conseguenze subito dopo".